Le ultime indiscrezioni suggeriscono che molto presto Google Messaggi potrebbe arricchirsi di un paio di funzioni molto comode, vale a dire la possibilità di fissare in alto le conversazioni e quella di contrassegnare determinati messaggi come preferiti.

Negli ultimi tempi abbiamo visto numerose novità arrivate sull’applicazione Google Messaggi, dalla cancellazione automatica dei messaggi OTP, alla UI dedicata ai Samsung, passando per la rivisitazione della schermata di GIF, emoji e sticker. Altre ancora sono in preparazione: vi abbiamo parlato, ad esempio, della modalità split screen che dovrebbe arrivare per i tablet.

Nella categoria delle novità ancora in preparazione si inserisce anche quella appena scovata dal team di XDA con il classico teardown dell’ultimo APK.

Google Messaggi farà pinnare le conversazioni e impostare preferiti

La versione 8.1.050 di Google Messaggi è da poco sbarcata sul Google Play Store, ma il suo APK è già stato setacciato in cerca di tracce di nuove funzioni e la ricerca ha dato risultati interessanti.

Il teardown, infatti, ha permesso di trovare stringhe di codice riferite a due nuove funzioni: il supporto alle conversazioni pinnate, ovvero fissate in alto e la possibilità di inserire tra i preferiti uno specifico messaggio.

Per quanto riguarda la prima, nel prossimo futuro Google Messaggi dovrebbe permettere di fissare alcune conversazioni in cima alla lista, un po’ come si fa con le note in Keep. In questo modo, le conversazioni più importanti per l’utente potranno essere sempre facilmente reperibili all’apertura dell’app, eliminando il rischio di perderle nel marasma di messaggi meno significativi.

Ecco le stringhe di codice in questione:

<string name = "action_pin_to_top" > Pin to top </string> <string name = "action_unpin_from_top" > Unpin from top </string> <string name = "pin_limit_message" > You can pin up to %1$d conversations </string> <string name = "pin_success_message" > Pinned %1$d of %2$d conversations </string>

Come potete vedere dagli screenshot riportati di seguito, l’utente potrà fissare in alto un massimo di tre conversazioni. Va detto, comunque, che questo valore è modificabile, pertanto Google avrà tutto il tempo di incrementarlo o diminuirlo prima del rilascio della funzione.

Per quanto concerne la seconda nuova feature avvistata, ci sono stringhe di codice che suggeriscono che Google Messaggi permetterà di contrassegnare specifici messaggi come preferiti, permettendo così all’utente di ritrovarli rapidamente attraverso la funzione di ricerca.

Tutti i messaggi contrassegnati dalla stella dovrebbero mostrare un badge apposito per essere più facili da individuare. Allo stato attuale, purtroppo, non è chiaro come la funzione si presenterà dal punto di vista grafico.

Ecco le stringhe di codice menzionate:

<string name = "action_search_starred_messages" > Starred </string> <string name = "search_starred_messages_title" > Starred </string> <string name = "star_badge_on_click_snackbar_action" > Undo </string> <string name = "star_badge_on_click_snackbar_message" > Star removed </string>

Nel ribadire che queste feature non sono ancora disponibili in Google Messaggi, vi invitiamo a scaricare la versione più recente dell'app dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.