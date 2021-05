Nelle scorse ore si è tornati a parlare di un argomento molto caldo come quello del Cashback di Stato e ciò in quanto il Governo ha iniziato i controlli volti a scovare i furbetti, così come anticipato nei mesi scorsi.

L’obiettivo, in sostanza, è individuare tutte le micro-transazioni fatte con il solo scopo di aumentare il quantitativo individuale di operazioni e avere più possibilità di vincere il Super Cashback (si pensi, ad esempio, a quanto è stato segnalato dalle associazioni di categoria dei benzinai).

Il Governo dichiara guerra ai furbetti del Cashback di Stato

Pare che i primi utenti abbiano cominciato a ricevere una notifica con cui vengono informati che saranno effettuate delle verifiche sulle micro-transazioni, ossia tutti i pagamenti di importo modesto eseguiti ripetutamente lo stesso giorno e dallo stesso esercente.

Le transazioni ritenute illecite verranno eliminate da quelle invece considerate valide ai fini della partecipazione al Super Cashback (sarà aggiunto un segno “-“) ed entro 7 giorni gli utenti interessati potranno proporre un reclamo per provare a giustificare le operazioni in questione (c’è un apposito modulo online con cui è possibile spiegare cosa è stato acquistato e le relative modalità).

Il gestore del servizio PagoPa, se riterrà valide le motivazioni fornite dagli utenti, potrà riaccreditare le transazioni eliminate entro 7 giorni mentre decorso inutilmente il termine per proporre reclamo le operazioni segnalate verranno definitivamente eliminate e non potranno più essere recuperate.

Tra le transazioni potenzialmente a rischio vi sono anche quelle effettuate su alcuni e-commerce, come ad esempio Amazon, con l’intento specifico di guadagnare posizioni nella classifica del Super Cashback.

Per quanto riguarda la classifica, allo stato attuale per entrare tra le prime 100.000 posizioni sono necessarie circa 400 operazioni mentre il primo posto viaggia intorno alle 5.000 transazioni. Non ci resta altro da fare che augurarvi buona fortuna.