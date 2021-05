A distanza di qualche mese dal suo arrivo sul mercato Blackview BL6000 Pro, il primo rugged phone al mondo a offrire la connettività 5G, si rinnova sia dal punto di vista software che hardware. Se la scheda tecnica resta invariata, sono stati messi a punto numerosi dettagli, ed è stato aggiornato il sistema operativo, ora più attuale.

Blackview BL6000 Pro si rinnova

La principale novità di questa versione rivisitata è la presenza di Android 11, che porta numerose novità dal punto di vista funzionale. Dalle notifiche unificate alle chat bubbles, con la possibilità di controllare i dispositivi smart home in maniera più intuitiva. Non va dimenticata la nuova gestione dei permessi, che garantisce un maggiore controllo sui dati ai quali le applicazioni possono accedere.

Oltre alle novità introdotte da Google con la nuova versione di Android, sono oltre cento le ottimizzazioni e i miglioramenti apportati dal produttore cinese, che ha reso ancora più fluido ed efficiente questo Blackview BL6000 Pro. È stata leggermente ridotta la sensibilità dello schermo, per evitare i tocchi accidentali senza però compromettere l’usabilità.

Lo sblocco con l’impronta è più veloce grazie a un nuovo lettore ed è migliorata la velocità di ricarica della batteria, così come la ricezione del segnale cellulare. Il tutto ad un prezzo ancora più conveniente, almeno fino al prossimo 8 giugno. Il prezzo di listino di 599 dollari è infatti tagliato a 379,08 dollari, circa 311 euro, visitando questa pagina.

Per gli utenti che hanno già acquistato Blackview BL6000 Pro sarà disponibile, a partire dal prossimo 5 giugno, un aggiornamento OTA per ricevere la nuova versione di Android e i miglioramenti software descritti in precedenza.

