In occasione dell’edizione 2021 di Google I/O il colosso di Mountain View ha presentato ufficialmente Android 12, nuova versione del sistema operativo mobile dell’azienda, rilasciando anche la prima beta.

Android 12 non porta con sé soltanto delle modifiche sotto il cofano e delle novità funzionali ma anche una piccola rivoluzione per quanto riguarda l’interfaccia, che dà il benvenuto a Material You (introducendo così nuove linee guida).

Un sondaggio per trovare i problemi di Android 12

E al fine di valutare come i primi utenti Google Pixel che hanno deciso di provare Android 12 Beta abbiano accolto le novità dell’interfaccia, il colosso di Mountain View ha lanciato un sondaggio:

Vorremmo il tuo feedback sull’ultima versione di Android 12 sul tuo dispositivo Pixel. Questo sondaggio *anonimo* dovrebbe richiedere circa 5 – 10 minuti per essere completato. Compila questo sondaggio solo se il tuo dispositivo Pixel esegue la Beta 1 (SPB1.210331.013). Puoi verificarlo andando su Impostazioni> Informazioni sul telefono.

Così com’è avvenuto lo scorso anno, il sondaggio su Android 12 Beta è stato ospitato su Google Forms (trovate qui la pagina a esso dedicata) e chiede agli utenti il modello di smartphone usato.

Il sondaggio inizia facendo valutare le notifiche e le impostazioni rapide, quindi si passa al pannello del volume, il tutto con una scala di giudizi che va da “Molto insoddisfatto” a “Molto soddisfatto”.

Successivamente agli utenti viene chiesto di valutare la propria soddisfazione per vari aspetti, come la stabilità, le prestazioni e la batteria e quindi viene loro chiesto se consiglierebbero Android 12 Beta ad altri nella sua forma attuale.

Il sondaggio termina chiedendo agli utenti quale sia l’area con i problemi principali e invitandoli a inviare un feedback (è anche disponibile l’opzione “Non ho riscontrato alcun problema!”).

Nei prossimi mesi la versione definitiva del nuovo OS sarà rilasciata per gli smartphone Google Pixel, per arrivare successivamente anche in quelli degli altri produttori.

