Il crescente successo dei giochi per smartphone e dispositivi mobili è una realtà di cui Sony, come altri colossi del settore, deve tener conto. Già alcune settimane fa vi parlavamo di come l’azienda fosse intenzionata a portare i più famosi giochi PlayStation sui dispositivi mobili, notizia che ora viene corroborata da Jim Ryan in persona.

I franchise di PlayStation verso i dispositivi mobili

La società, in un recente incontro sulla strategia aziendale di Sony relativa al settore gaming, già affermava quanto il gioco di combattimento Fate/Grand Order rilasciato su Android e iOS nel 2015 continui a essere un successo ancora oggi, uno dei motivi per il quale sarà interesse dell’azienda continuare a puntare su questa strada.

Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha affermato a tal proposito che “PlayStation ha un vasto catalogo di IP proprietari che possono passare a giochi per smartphone. Stiamo esplorando il mercato della telefonia mobile con alcuni meravigliosi franchise PlayStation, quindi rimanete sintonizzati”.

Dunque, una conferma alle precedenti indiscrezioni a cui al momento, Sony non aggiunge altro, né per quel che concerne i titoli ai quali accenna, né per lo stato del progetto, se già in fase di sviluppo o meno.

