La scorsa settimana le serie OnePlus 7 e OnePlus 7T hanno ricevuto un nuovo aggiornamento che ha portato con sé le patch di sicurezza di maggio e la risoluzione di alcuni bug riscontrati dagli utenti ma, a differenza di quanto è avvenuto con la serie OnePlus 8, gli sviluppatori del produttore cinese non hanno implementato la feature Bitmoji AOD.

OnePlus 7 e OnePlus 7T non avranno mai questa simpatica feature

La decisione del team del produttore cinese di non includere tale feature ha generato non poche critiche tra i possessori di OnePlus 7 e OnePlus 7T e le nuove indiscrezioni provenienti dal continente asiatico sembrano confermare che l’azienda non abbia in programma di portare Bitmoji AOD (feature che ravviva ambient display con il proprio avatar Bitmoji personale, che si aggiorna durante la giornata in base a varie condizioni) sugli smartphone lanciati nel 2019.

Stando a quanto si apprende dal seguente screenshot, condiviso sul forum di supporto del produttore cinese, il team di sviluppatori avrebbe provato a implementare la feature Bitmoji AOD nelle versioni software beta di OnePlus 7 e OnePlus 7T ma i risultati pare non siano stati all’altezza delle aspettative e, pertanto, si sarebbe deciso di non introdurre la funzionalità nelle versioni stabili.

Il team del supporto di OnePlus ha spiegato che il problema è causato dalle differenze hardware e ha provato ad adottare differenti schemi per aggirare l’ostacolo ma senza riuscire a centrare l’obiettivo. Purtroppo non è stata ottenuta l’ottimizzazione desiderata nel momento in cui è stata aggiunta alla versione stabile e, per tale ragione, è stata presa la decisione di rimuoverla.

Curiosamente, il team di supporto di OnePlus ha consigliato all’utente che ha pubblicato lo screenshot di tornare alla versione Open Beta 4 se desidera avere ancora accesso a tale funzione.

