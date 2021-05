I Google Pixel con Android 12 potrebbero occuparsi della traduzione delle app

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, gli smartphone della serie Google Pixel con a bordo Android 12 potrebbero offrire una funzione di traduzione automatica delle applicazioni installate.

Oltre i limiti dei Pixel

Si tratterebbe di una piccola grande svolta da almeno due punti di vista: quello degli sviluppatori più piccoli che non riescono a tradurre adeguatamente le proprie app in tante lingue, ma soprattutto quello degli utenti amanti della linea Pixel ma residenti in Paesi in cui questi non vengono commercializzati.

D’altronde, coi Pixel bisogna sempre fare i conti con la ridotta disponibilità: Google non li vende in tantissimi mercati, basti pensare che per il futuro Google Pixel 5a 5G si hanno conferme solo per USA e Giappone.

Importare gli smartphone è possibile e Big G fa un gran lavoro per rendere il proprio software disponibile in tante lingue diverse, tuttavia non può dirsi altrettanto dei servizi di terze parti. E mentre Google Chrome ha uno strumento per tradurre automaticamente le pagine web nella lingua impostata come nativa dall’utente, la stessa operazione non è attualmente possibile con le applicazioni per Android.

La situazione, come detto in apertura, potrebbe andare incontro ad un cambiamento radicale con Android 12 e con la feature che alcuni indizi vedrebbero in arrivo sui Google Pixel.

Già il mese scorso vi avevamo parlato di tracce di una funzione di questo tipo e, con il rilascio di Android 12 Beta 1 al Google I/O 2021, Big G ha ripreso il discorso con android.view.translation package e Methods correlati nella classe View.

Incertezze e supposizioni

In tutta onestà, trattandosi di API undocumented, ci troviamo ancora nel campo delle supposizioni circa il loro possibile impiego. In ogni caso, l’interpretazione è stata recentemente sostenuta anche dallo sviluppatore CommonsWare: la nuova feature dovrebbe offrire traduzioni a livello di sistema di “user-visible strings“. Questi ritiene che, se resa obbligatoria, la feature rappresenterebbe una sfida per gli sviluppatori, ma andrebbe sicuramente a migliorare l’accessibilità da parte degli utenti di tutte quelle app dotate di supporto ad un numero limitato di lingue.

In merito alla novità è importante precisare che la traduzione automatica delle applicazioni non dovrebbe essere una funzione standard di Android 12, quanto piuttosto dipendente dalla presenza di un servizio di traduzione system-defined. In particolare, il servizio di traduzione verrebbe individuato dal valore config_defaultTranslationService nel framework.

A questo proposito, lo sviluppatore kdrag0n ha fatto notare come il suddetto valore sia effettivamente definito nella Beta 1 di Android 12 per gli smartphone Pixel. Più precisamente, config_defaultTranslationService è impostato come com.google.android.as/com.google.android.apps.miphone.aiai.translate.services.TranslationService, dove “com.google.android.as” è il nome del pacchetto per Device Personalization Services e “com.google.android.apps.miphone.aiai.translate.services.TranslationService” corrisponde al nome del servizio di traduzione fornito dall’applicazione.

Le attuali versioni dell’applicazione Device Personalization Services non mettono a disposizione un simile servizio, pertanto non è possibile per il momento testare la funzione, neppure sui Pixel con Android 12 Beta 1. Un test dovrebbe divenire finalmente possibile una volta che l’app Device Personalization Services sia stata aggiornata da Google.

Dal momento che Big G imposta il valore di config_defaultTranslationService usando un Runtime Resource Overlay (RRO) denominato “PixelConfigOverlayCommon”, è possibile un’ulteriore speculazione: una volta rilasciata, la funzione non sarà riservata ad uno specifico modello di Pixel. In caso contrario, infatti, Google avrebbe potuto definire questo valore in uno o più degli APK PixelConfigOverlay inclusi per le varie generazioni di smartphone Made by Google (ad esempio, PixelConfigOverlay2019 per intendere Pixel 4 e modelli successivi).

Naturalmente non sarà possibile avere certezze su questa funzione di traduzione automatica delle app o sulla sua disponibilità fino all’ufficialità, che difficilmente arriverà prima del lancio dei Google Pixel 6 previsto per l’autunno.