Settimana scorsa, durante e a seguito del Google I/O 2021, abbiamo più volte parlato delle novità che troveremo su Android 12, su Google Assistant e anche su Google Pixel 6, l’attesissima nuova generazione di smartphone di Google che ultimamente è stata protagonista di una incredibile serie di leak.

Sta per arrivare “On my screen”

Restando in ambito software e più precisamente su Google Assistant, il team di XDA ha effettuato il teardown di una versione recente dell’app che gli ha permesso di scoprire una funzione piuttosto interessante. Da quel che abbiamo modo di apprendere, sembra che il team di sviluppo di Google stia lavorando al pannello “On my screen” di Google Assistant il cui ruolo sarebbe in qualche modo legato a “Google Now on Tap“, una vecchia funzionalità dell’era pre-Google Assistant. La feature dovrebbe offrire risultati di ricerca correlati a ciò che è attualmente mostrato sul display del proprio smartphone.

“On my screen”, com’è possibile osservare dall’immagine soprastante, è ancora in una fase di sviluppo estremamente embrionale. Ad eccezione del nome della feature, infatti, il team di sviluppo non ha ancora aggiunto icone e altri elementi grafici relativi alla feature. Prevediamo di tornare molto presto a parlare di “On my screen”, il cui sviluppo potrebbe anche combaciare con il lancio definito di Android 12.