Tra le novità introdotte dal team di Google in occasione dell’edizione 2021 di Google I/O vi sono anche tante feature appositamente studiate per garantire agli utenti di usufruire di un sempre più elevato livello di produttività e pure Gmail ha potuto contare su alcune di esse.

Il lavoro degli sviluppatori del colosso di Mountain View non si è certo fermato e, così, nelle scorse ore è stata annunciata un’altra nuova feature per gli utenti Workspace che migliora l’esperienza con Gmail: ci riferiamo alla possibilità di salvare rapidamente in Google Foto un’immagine ricevuta in allegato a un messaggio email.

Ecco come migliora sul client Web l’integrazione tra Gmail e Google Foto

In pratica, nel momento in cui si riceve una foto come allegato a un messaggio su Gmail, gli utenti hanno la possibilità di salvarla direttamente su Google Foto con un nuovo pulsante “Salva in Foto” (che sarà visibile accanto all’attuale pulsante “Aggiungi a Drive” sull’allegato e quando si guarda l’anteprima dell’immagine allegata).

Allo stato attuale questa nuova feature è disponibile solo per le immagini JPEG ed è stata studiata per consentire agli utenti di evitare di dovere scaricare allegati di foto dai messaggi di Gmail per poi eseguirne manualmente il backup su Google Foto.

Stando a quanto è stato spiegato dal team di Google, questa nuova funzione sarà attiva per impostazione predefinita e ciò significa che in presenza di una foto idonea sarà possibile scegliere il pulsante “Salva in Foto” accanto ad “Aggiungi a Drive”.

Questa nuova funzione sarà disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, G Suite Basic, G Suite Business e per tutti gli account Google personali. Il via al rilascio è già stato dato ma potrebbe essere necessario attendere fino a 15 giorni prima che la novità raggiunga effettivamente tutti gli utenti a cui è destinata.

