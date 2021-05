Siete in partenza per il ponte del 2 giugno o state programmando la vostra prossima vacanza? Per viverla al meglio, Samsung ha offerto alcuni consigli sui prodotti che non dovrebbero mancare in valigia, prestando attenzione anche a quelle persone che – seppur in vacanza – dovranno in qualche modo continuare a lavorare, conciliando dovere e piacere.

Cosa portare in valigia secondo Samsung

Samsung parte dallo smartphone, il dispositivo tech probabilmente più utilizzato, proprio perché necessario per immortalare i momenti più belli della giornata, ma anche per continuare a tenersi in contatto con i propri cari o per cercare il prossimo ristorante in cui pranzare. Samsung Galaxy S21 5G è lo smartphone consigliato dal colosso sudcoreano. Questo dispositivo offre performance avanzate, una fotocamera di livello professionale e connettività 5G, il tutto in un corpo sottile ed elegante.

Se la memoria che avete sul vostro smartphone non dovesse bastare, o se necessitate di una microSD per la vostra fotocamera, Samsung consiglia la microSD EVO Plus. Resistente all’acqua, ai raggi X e ai campi magnetici, è l’accessorio perfetto da portare in valigia, grazie anche ai diversi tagli disponibili.

In alternativa, specie se dovete lavorare a file “pesanti” o trasferirli da un dispositivo all’altro, Samsung consiglia l’SSD portatile T7 Touch, la memoria flash super compatta che permette di archiviare file e documenti in tutta sicurezza. Questo dispositivo offre un accesso ai file mediante impronta digitale o password.

Infine, per chi non vuole rinunciare al fitness anche in vacanza, Samsung consiglia il Galaxy Watch3, dal design classico, comodo e funzionalità avanzate per il monitoraggio del proprio benessere fisico.