La decisione di LG di chiudere la sua divisione mobile e abbandonare il settore degli smartphone non rappresenta di certo un fulmine a ciel sereno, in quanto è arrivata dopo un lungo periodo di grande sofferenza per il produttore coreano, che non è riuscito a tenere il passo della concorrenza sempre più agguerrita.

Negli ultimi tempi LG ha anche lanciato diversi modelli interessanti, in alcuni casi con soluzioni innovative ma, a quanto pare, ciò non è bastato all’azienda per rimanere nella cerchia dei produttori di smartphone più importanti.

E, naturalmente, la decisione di chiudere la divisione mobile ha avuto come conseguenza anche un crollo del prezzo di rivendita degli smartphone di LG e ciò vale sia per i nuovi modelli che per il mercato di quelli usati.

Gli smartphone di LG perdono sempre più valore

Stando a quanto riportato da SellCell, il calo del valore di rivendita anche per gli ultimi smartphone di LG è notevolmente aumentato negli ultimi mesi (al momento si attesta intorno al 9% di perdita di valore ogni mese, molto più dello stesso periodo dello scorso anno).

E un esempio della perdita di valore degli smartphone di LG è rappresentato da LG V60 ThinQ da 128 GB, device lanciato lo scorso anno a 899 dollari e che oggi viene rivenduto usato “come nuovo” a 279 dollari, con una riduzione del 69%.

Non va meglio a LG Velvet 5G da 128 GB, lanciato lo scorso anno a 599 dollari e valutato oggi da usato “come nuovo” 185 dollari, con una perdita pari al 69,1%.

Ecco una tabella che riassume i principali device del produttore coreano:

Tanto per fare un paragone, Apple iPhone 12 Pro da 128 GB ha perso solo il 15% circa.

E, aspetto ancora più preoccupante per chi ha acquistato di recente uno dei telefoni del colosso coreano, tale crollo della perdita di valore dell’usato non riguarda soltanto i modelli più costosi ma anche quelli di fascia media e bassa.

