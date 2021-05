Il debutto di Feder Mobile si avvicina: le offerte dovrebbero partire da 3,99 euro

Feder Mobile è il nuovo operatore virtuale (ESP MVNO) che vuole sbaragliare l’agguerrita concorrenza, e in particolare di ho.Mobile e Very Mobile, puntando su tre semplici caratteristiche: trasparenza, lealtà commerciale e costi contenuti. Mentre il giorno del debutto si avvicina sempre più, sono emerse nuove indiscrezioni sulle offerte che saranno proposte.

Feder Mobile: le offerte su rete Vodafone a partire da 3,99 euro al mese

Feder Mobile potrebbe debuttare in Italia – stando agli ultimi rumors – con quattro offerte per il segmento consumer, caratterizzate da GB di traffico internet variabile (e il cui ammontare, al momento, è ignoto). Il canone mensile per le suddette offerte saranno senz’altro convenienti, prevedendo peraltro uno sconto promozionale fino alla fine del 2021. Ecco le quattro offerte Feder Mobile, che viaggeranno su rete Vodafone:

Feder Easy : 1000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS e X GB di traffico dati al prezzo di 3,99 euro al mese per tutto il 2021 e poi a 4,99 euro al mese;

: 1000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS e X GB di traffico dati al prezzo di e poi a 4,99 euro al mese; Feder Standard : minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e XY GB di traffico dati al prezzo di 5,99 euro al mese per tutto il 2021 e poi a 5,99 euro al mese;

: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e XY GB di traffico dati al prezzo di e poi a 5,99 euro al mese; Feder Plus : minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e XY GB di traffico dati al prezzo di 6,99 euro al mese per tutto il 2021 e poi a 7,99 euro al mese;

: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e XY GB di traffico dati al prezzo di e poi a 7,99 euro al mese; Feder High: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e XY GB di traffico dati al prezzo di 7,99 euro al mese per tutto il 2021 e poi a 8,99 euro al mese.

Il debutto di Feder Mobile sotto rete Vodafone dovrebbe avvenire entro il mese di giugno 2021 con il prefisso 376, con SIM colorate acquistabili e ricaricabili in negozio e online tramite carta di credito e PayPal. Sono peraltro già pronte anche le applicazioni per Android e iOS, così come il sito ufficiale federmobile.it, che saranno online il giorno del lancio in Italia.