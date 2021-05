Tra le tante applicazioni che Xiaomi ha inserito all’interno di MIUI, la propria interfaccia personalizzata che gira su Android, c’è anche Sicurezza. Si tratta di un’applicazione che include un pulitore di file inutili, una funzione per velocizzare lo smartphone, per pulire le chat di WhatsApp e molto altro.

Dopo il restyling introdotto con MIUI 10, che ha portato numerose animazioni all’interno dell’app, è stato necessario un nuovo intervento, a causa delle prestazioni non proprio soddisfacenti sui modelli più economici del colosso cinese.

Nuove e fluide animazioni

Con la nuova versione dell’app Sicurezza arrivano quindi nuove animazioni, pensate per garantire una maggiore fluidità anche sui modelli più economici, come Redmi 9C, Redmi Note 8 e modelli precedenti. Con un paio di post su Twitter sono state mostrate alcune immagini tratte dalla nuova app, che mostrano come le animazioni più pesanti siano state sostituite da altre molto più leggere.

Secondo quanto riporta Fonearena le nuove animazioni saranno attive solamente su alcuni dispositivi di fascia bassa tra quelli tuttora in vendita, come la linea Redmi 9, Redmi 9T, Redmi Note 8 e alcuni modelli precedenti, in particolare quelli con poca RAM. Sui modelli più performanti non ci dovrebbero invece essere novità, visto che sono dotati di sufficiente potenza di calcolo per riprodurre in maniera corretta le animazioni.

Oltre all’intervento sull’app Sicurezza, Xiaomi è intervenuta anche su quella Meteo, dove sono sparite alcune animazioni e sembra quasi certo che lo stesso intervento sarà effettuato anche su numerose altre app di sistema. Con i prossimi aggiornamenti quindi i modelli più economici dovrebbero avere una MIUI meno accattivante dal punto di vista delle animazioni ma indubbiamente più performante, con una esperienza utente sicuramente migliore.

Al momento le novità sono limitate alla ROM cinese, che per prima testa le novità di sistema importanti, ma è più che probabile che nel corso delle prossime settimane le novità vengano portate anche nella ROM globale e nei numerosi adattamenti regionali attualmente disponibili.