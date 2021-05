Un giudice ha ordinato a WhatsApp di bannare gli account di alcuni utenti che sono stati scoperti condividere una copia piratata di un film. Zee Entertainment Enterprises, infatti, ha confermato che il film “Radhe: Your Most Wanted Bhai” è stato piratato e condiviso in alcune chat presenti su WhatsApp e Telegram.

Blocco dei numeri per atti di pirateria

L’azienda, secondo un comunicato, ha confermato che un team si sta occupando attivamente di scovare i numeri di telefono legati agli account di WhatsApp che sono stati coinvolti la condivisione illegale del film. Zee Entertainment Enterprises, inoltre, ha comunicato a Facebook otto numeri telefonici richiedendone il ban in quanto avrebbero “condiviso, visto, scaricato e salvato il film su WhatsApp senza alcuna autorizzazione“, senza però ricevere alcuna comunicazione da parte dell’azienda statunitense.

A questo punto il giudice Sanjeev Narula ha ordinato l’immediata terminazione di ogni attività che contempla “l’immagazzinamento, la riproduzione, la propagazione, la copia e la vendita di qualsiasi copia di film tramite WhatsApp o qualsivoglia altro servizio“. Non è ancora chiaro come la Corte sia entrata in possesso dei numeri di telefono degli account WhatsApp implicati nella condivisione illegale del film – tutte le chat di WhatsApp, come ben sappiamo, sono crittografate end-to-end -, ma sono stati mostrati screenshot di alcune chat in cui è circolato il film piratato.

