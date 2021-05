A pochi giorni di distanza dai primi render 3D, basati sugli schemi CAD, arriva anche il primo mockup di Google Pixel 6, grazie alla tecnologia di stampa 3D. Concept Creator, un famoso YouTuber, ha colto la palla al balzo per realizzare un modellino in scala 1:1 dello smartphone, al fine di confrontarlo con due dei migliori top di gamma attualmente disponibili sul mercato, Samsung Galaxy S21 Ultra e Xiaomi Mi 11 Ultra.

Google Pixel 6, ecco l’hands-on

Possiamo quindi parlare, almeno per quanto riguarda un confronto dimensionale, di primo hands-on per Google Pixel 6. Come vi anticipa l’immagine di copertina, la stampa 3D non è perfetta e si vedono alcuni bordi frastagliati, ma il modello è comunque sufficiente per avere un’idea delle dimensioni finali.

Ricordiamo che siamo di fronte al mockup del più piccolo dei due Pixel, visto che Google Pixel 6 Pro dovrebbe avere uno schermo da 6,67 pollici. A differenza di Google Pixel 5, decisamente compatto grazie anche a uno schermo da 6 pollici, il nuovo smartphone sarà più ingombrante. Complici delle cornici che non sembrano essere esageratamente ottimizzate e uno schermo piatto, Google Pixel 6 è solo leggermente più piccolo delle varianti Ultra dei flagship Samsung e Xiaomi.

A quanto pare la variante Pro sarà solamente un po’ più alte e larga, ma lo spessore, in particolare in corrispondenza dell’inserto dedicato alla fotocamera, è lo stesso su entrambi i dispositivi. Vi lasciamo al video che vi permette di capire meglio le dimensioni del nuovo smartphone Google, soprattutto se avete avuto modo di toccare con mano uno degli altri due protagonisti del filmato.