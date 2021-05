Mancano poche ore alla presentazione della nuova serie di smartphone Redmi della serie Note 10. Se, da un lato, l’azienda ha deciso di non rivelare quali saranno i modelli protagonisti dell’evento, dall’altro lato, Redmi ha rilasciato una serie di informazioni e dettagli chiave dei nuovi smartphone.

Alcuni dettagli di Redmi Note 10 prima dell’evento ufficiale

Dopo aver mostrato il design di uno degli smartphone della serie Note 10, Redmi ha rivelato alcune delle sue caratteristiche. Nello specifico, il produttore cinese ha annunciato che Redmi Note 10 sarà dotato di uno schermo LCD con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e foro al centro per la fotocamera.

La velocità di frequenza di aggiornamento dello schermo si adatterà automaticamente in base all’applicazione eseguita o al contenuto in riproduzione. Il frame rate rimarrà tra i 24 e i 60 FPS quando c’è un video in riproduzione, così da risparmiare batteria, e passerà ai 50-120 FPS quando si naviga o si gioca, per una esperienza più fluida.

La risoluzione e la luminosità massima del pannello non sono state ancora confermate ufficialmente, ma Redmi ha annunciato che la luminosità può ridursi fino a 1 nit per offrire un’esperienza di lettura confortevole in condizioni di scarsa illuminazione.

Altre caratteristiche confermate da Redmi includono il raffreddamento a liquido VC, NFC 3.0, Bluetooth 5.2 e un motore lineare X-axis. Non ci resta che attendere la giornata di domani per scoprire tutte le caratteristiche dei nuovi smartphone Redmi Note 10.

Previous Next Fullscreen

Atteso il lancio dei nuovi auricolari Redmi AirDots 3 Pro

Quello di domani, tuttavia, non sarà un evento dedicato esclusivamente ai nuovi smartphone della serie Note 10. Redmi lancerà anche i nuovi auricolari AirDots 3 Pro, i primi auricolari True Wireless a supportare la funzione di cancellazione attiva del rumore.

Gli auricolari offriranno diverse modalità di riduzione del rumore, tra cui “Office”, “Daily” e “Air Tours”, insieme alla modalità “Trasparente” che permette di non perdere il contatto con l’ambiente circostante.

Anche in questo caso, scopriremo di più sui nuovi auricolari di casa Redmi durante l’evento di domani, mercoledì 26 maggio.