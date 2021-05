La data di lancio della serie OPPO Reno 6 5G si avvicina e dopo il recente leak che ha rivelato design e specifiche chiave del dispositivo, oggi trapela anche un accessorio che sembra interessante.

Il nuovo optional consiste in una custodia che oltre a proteggere lo smartphone serve anche come stand e come illuminatore per i selfie.

Sebbene OPPO includa sempre una custodia standard nella confezione di vendita dello smartphone, la gamma di accessori opzionali è ancora molto limitata, tuttavia sembra che per OPPO Reno 6 il produttore abbia sviluppato un case bello e innovativo.

Ecco la custodia di OPPO Reno 6 con funzione stand e illuminatore

Il noto informatore Evan Blass ha condiviso su Twitter le prime immagini di una nuova custodia dotata di cavalletto che facilita il posizionamento dello smartphone in orizzontale per guardare un film o un video più comodamente, anche in compagnia.

L’accessorio funge anche da illuminatore quando piegato verso l’alto in modo da fornire una fonte di luce aggiuntiva per gli autoscatti.

A parte il concept molto creativo, la custodia è prevista in diversi colori con una combinazione di tinte tenui a due tonalità.

Ieri Evan Blass ha condiviso diverse immagini e specifiche chiave di OPPO Reno 6, Reno 6 Pro e Reno 6 Pro+. Tutti e tre i modelli offrono supporto 5G e il modello base sfoggia un design completamente nuovo con bordi piatti ispirato a iPhone 12.

Con l’occasione vi ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone OPPO del mese.