Google Documenti non è ai livelli di Microsoft Word come popolarità e tasso di utilizzo, ma è senza ombra di dubbio l’applicazione ideale per scrivere del testo, anche in collaborazione con altri utenti, senza alcun tipo di impegno economico. Disponibile all’interno delle applicazioni professionali di Google – Google Fogli e Google Presentazioni -, Documenti solo oggi riesce finalmente a colmare un gap con Microsoft Word vecchio di svariati anni.

Inserire il testo dietro o davanti una immagine

L’azienda di Mountain View, infatti, ha annunciato l’arrivo della funzionalità che permette di inserire del testo davanti e dietro una immagine, una feature che Microsoft offre ai suoi utenti Word sin dalla versione Word 97. Può sembrare abbastanza strano per un editor di testo contemporaneo non disporre di una funzione così basilare, ma il team di sviluppo di Google Documenti è pronto ad estendere questa feature su tutti gli account G Suite e Google Workspace a partire dal 24 maggio in poi.

Non appena la funzione sarà attiva, tutti gli utenti potranno inserire del testo davanti o dietro una immagine tramite l’apposito menu “Text wrapping“, come mostrato nell’immagine soprastante. Oltre alle classiche funzioni per formattare il testo attorno ad una immagine, o magari di lato, appariranno anche le voci “Behing text” e “In front of text” rispettivamente per inserire il testo dietro o di fronte una immagine.