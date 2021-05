Continua a crescere la rete 5G di Fastweb, la cui copertura raggiunge quasi 500 comuni italiani. È lo stesso operatore a comunicare l’aggiornamento della lista, mettendo maggiormente in evidenza le città più importanti.

La copertura 5G Fastweb arriva a 467 comuni

L’ultimo aggiornamento riportava la copertura di 340 comuni che, grazie agli ultimi lavori di ampliamento, sono diventati ora 467. Queste le città principali riportate da Fastweb: Agrigento, Alessandria, Andria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia, Caserta, Catanzaro, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Ferrara, Grosseto, Iglesias, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Rimini, Roma, Rovigo, Siracusa, Terni, Trani, Treviso, Varese, Verbania e Vercelli.

Come dicevamo questi sono solo i comuni più importanti, ma la lista è decisamente più nutrita. Per scoprire se anche il vostro comune è coperto dalla rete di nuova generazione4 di Fastweb vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale, raggiungibile tramite il link sottostante, costantemente aggiornata e suddivisa per provincia.

Vi basta dunque cliccare sul link qui sopra, scendere finché trovate la cartina dell’Italia e inserire la provincia. Premendo sul tasto di verifica scoprirete la lista completa, e sempre aggiornata, dei comuni nei quali è presente il segnale 5G di Fastweb. In questo momento è possibile verificare solo le provincie nelle quali vi sia almeno un comune raggiunto.