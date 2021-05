Continua fino al 27 maggio la promozione Samsung che permette di ottenere una valutazione fino a 195 euro per il proprio usto acquistando un nuovo smartphone della serie Galaxy A. Se a questo unite un bel codice sconto le cose diventano ancora più interessanti. E se state cercando un nuovo computer portatile e un tablet, ecco la promo legata a Galaxy Book, che fa decisamente al caso vostro. Scopriamo le due promozioni in dettaglio.

Ritiro usato e sconto su Samsung Galaxy A

Se avete visto le nostre recensioni dei nuovi smartphone di fascia media Samsung, quelli appartenenti alla famiglia Samsung Galaxy A, e avete deciso di acquistarne uno (magari Samsung Galaxy A52 5G o Samsung Galaxy A72) potete usufruire della promozione valida fino al 27 maggio.

Potete ottenere una valutazione fino a 195 euro per il vostro dispositivo usato, con la valutazione che viene effettuata aggiungendo lo smartphone prescelto al carrello e selezionando la voce Samsung Value. L’importo della valutazione vi verrà inviato tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla ricezione della mail con cui verrà approvata definitivamente la valutazione del vostro dispositivo.

Potete invece ottenere immediatamente uno sconto di 30 euro inserendo il codice VALUE30 nel carrello, prima di procedere al pagamento del vostro ordine. Sono accettati i modelli Xiaomi/Redmi, Huawei, Apple, Samsung e LG, anche se i modelli più pagati sono quelli di Xiaomi.

Trovate tutti i dettagli della promozione e i modelli interessati visitando il link sottostante, che vi porterà allo store ufficiale di Samsung.

Tablet in omaggio con Galaxy Book

State cercando un nuovo notebook ma non vi dispiacerebbe un tablet, magari per la scuola o per il divertimento? Con la nuova promozione di Samsung, valida fino al 13 giugno, potete ricevere un tablet in regalo con l’acquisto di un notebook della famiglia Galaxy Book.

Se acquistate un notebook Galaxy Book Pro 360, disponibile in quattro varianti, riceverete in regalo un Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi, mentre se la vostra scelta ricadrà su Samsung Galaxy Book riceverete in regalo un Samsung Galaxy Tab A7 WiFi. Per ottenere il regalo è sufficiente acquistare uno dei modelli in promozione entro il 13 giugno, registrarlo su Samsung Members entro il 4 luglio 2021 e ricevere direttamente a casa vostra il tablet, senza ulteriori spese.

A seguire trovate il link alla promozione, con tutti i modelli coinvolti nell’iniziativa.

