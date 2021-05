Anche per i tablet Samsung si prepara a lanciare una variante Fan Edition e il modello scelto dal colosso coreano è il Samsung Galaxy Tab S7 FE, già protagonista nelle ultime settimane di alcune apparizioni in Rete.

Nelle scorse ore è stato Roland Quandt a pubblicare su Twitter una galleria di immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design di tale device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), con la precisazione che al momento il nome ufficiale di questo tablet non è ancora chiaro (non è escluso, infatti, che il produttore punti su “Lite”).

Ecco Samsung Galaxy Tab S7 FE con i suoi accessori

Così com’è già avvenuto per precedenti immagini rendering, anche in queste Samsung Galaxy Tab S7 FE (o qualunque sarà il suo nome) è inserito in una custodia Book Cover, anche se è possibile vederlo pure con un accessorio che potrebbe essere lanciato sul mercato con il nome di Book Cover Keyboard.

Non manca, ovviamente, S Pen, ossia quella che può essere considerata la vera arma in più garantita dalla soluzione studiata dal produttore coreano.

Per quanto riguarda le colorazioni, le immagini ci mostrano cinque varianti (nera, blu, argento, verde e rosa) e sembrano confermare che Samsung per i dispositivi Fan Edition abbia deciso di puntare molto anche su tale aspetto.

Per le caratteristiche, tuttavia, il produttore coreano avrebbe deciso di abbassare l’asticella rispetto alla variante normale del tablet e, stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le feature di Samsung Galaxy Tab S7 FE dovremmo trovare un display LCD da 12,4 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 750G (invece di un Qualcomm Snapdragon 865), il supporto 5G (anche se non dovrebbe mancare una versione LTE) e una batteria da 10.090 mAh.

Per il lancio ufficiale ci sarà probabilmente da attendere fino al prossimo mese e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo il tablet sarà proposto.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa ai tablet Android in modo da essere pronti il giorno delle offerte!

