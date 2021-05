I render di stampa della serie OPPO Reno 6 sono appena trapelati a meno di una settimana dall’annuncio per mano del noto informatore Evan Blass che ci offre uno sguardo sugli imminenti smartphone OPPO Reno 6 5G, Reno 6 Pro 5G e Reno 6 Pro+ 5G.

Secondo Gadgets360 OPPO Reno 6 5G è trainato da un chipset MediaTek non specificato affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, oppure da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il display è da 6,55 pollici Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e presenta un foro nell’angolo in alto a sinistra per ospitare la fotocamera selfie da 32 MP.

La parte posteriore è caratterizzata da una configurazione a tripla fotocamera che include un sensore principale da 64 MP.

OPPO Reno 6 5G è caratterizzato da una cornice piatta in alluminio che ricorda quella die delle recenti ammiraglie di. Il telaio ospita il consueto pulsante di accensione a destra, un set di tasti del volume a sinistra e il jack per cuffie da 3,5 mm. Lo smartphone offre il supporto per la ricarica rapida da 65 W e sarà disponibile in tre colori: Galaxy Dream, Night Sea e Summer Harumi.