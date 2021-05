La stagione balneare è alle porte, ma anche questa estate bisognerà rispettare le nuove norme ed evitare gli assembramenti. Gli stabilimenti balneari devono sottostare a precise regole, soprattutto per quanto riguarda il distanziamento.

L’app Riva Booking, disponibile per Android e iOS tramite i rispettivi store, è stata progettata per facilitare le prenotazioni di lettini e ombrelloni e degli altri servizi offerti dagli stabilimenti balneari come il tavolo al ristorante, il parcheggio, gli sport acquatici, l’ingresso piscina ecc.

L’app conta al momento quasi 500 beach club all’attivo in 11 regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, con molti altri stabilimenti balneari in via di affiliazione.

L’app Riva Booking permette di andare al mare senza code e in sicurezza

Per sfruttare lo strumento digitale è sufficiente selezionare la località scelta per la propria vacanza, indicare la struttura preferita tra quelle presenti nell’app e selezionare i servizi desiderati. Successivamente basterà procedere con il pagamento, sul quale Riva Booking applica una piccola commissione, e attendere la conferma di prenotazione.

In questo modo è possibile pianificare la propria giornata al mare in totale relax, con il posto in spiaggia garantito e senza dover cercare parcheggio o fare la fila per compilare le schede con i propri dati personali.

Gli operatori del settore affiliati a Riva Booking possono utilizzare questo strumento per la gestione delle presenze riducendo drasticamente le code e le attese all’ingresso, inoltre gli stabilimenti sono sollevati dall’onere di conservare i documenti cartacei con i dati personali degli ospiti.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.