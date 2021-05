Anche per l’applicazione Samsung Notes è arrivato il momento di festeggiare il raggiungimento di un traguardo a dir poco prestigioso: stiamo parlando del superamento di quota 1 miliardo di installazioni attraverso il Google Play Store.

Questo risultato conferma da una parte l’enorme importanza che Samsung riveste nel panorama Android e, dall’altra, quanto tale applicazione sia apprezzata dai possessori di uno dei device del produttore coreano (ricordiamo, infatti, che l’app è pre-installata sui suoi smartphone e funziona soltanto con essi, non supportando quelli di altre aziende).

L’app Samsung Notes è entrata in un club molto esclusivo

Questa non è la prima applicazione del colosso coreano a raggiungere quota 1 miliardo di installazioni dal Google Play Store e l’app Samsung Email, per esempio, ci è riuscita alla fine del 2019 (la differenza di un anno e mezzo tra queste due app dipende in gran parte dal fatto che Samsung Notes non è supportata da diversi modelli più vecchi dell’azienda e dalla sua pubblicazione nello store ufficiale di Android soltanto di recente).

Se avete uno smartphone Samsung e siete alla ricerca di uno strumento per prendere appunti, Samsung Notes potrebbe essere la soluzione che fa al caso vostro, consentendo di realizzare note che contengono non soltanto testo ma anche altri contenuti, come registrazioni vocali, musica e immagini con note a piè di pagina.

Non mancano, poi, varie opzioni per personalizzare le proprie note (basti pensare ai pennelli e al miscelatore di colori), il supporto alla grafia (sarà possibile creare appunti scritti a mano e disegni) e la possibilità di importare promemoria creati da altre app del colosso coreano, come S Note e Memo.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, potete scaricare l’app Samsung Notes per Android gratuitamente dal Samsung Galaxy Store (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

