Il Meteo di Google si sta aggiornando al Material Theme, finalmente

La comoda ed apprezzata scheda di Google dedicata al meteo sta finalmente per accogliere un rinnovamento grafico in perfetto stile Material Theme, accodandosi così a tutti i servizi e alle app di Big G che già hanno recepito questo cambiamento di design language.

Rimasta uguale a se stessa e fedele ai canoni del primo Material Design del 2014, la scheda “Meteo” di Google (Google Weather) con la simpatica rana Froggy si pone dunque sulla scia del Google Play Store, che aveva accolto modifiche analoghe giusto un mese fa.

Meteo di Google: novità in arrivo (APK Insight)

Il rinnovamento imminente del Meteo di Google all’insegna del Material Theme è stato scovato dal team di 9to5google attraverso il classico APK Insight: è stato decompilato l’ultimo aggiornamento disponibile sul Play Store dell’applicazione Google.

Quest’ultima, com’è noto, ingloba una serie di sub-app come Google Podcast, Assistant Interpreter Mode e, per l’appunto, Meteo. L’APK analizzato è quello della versione beta 12.19 e contiene tracce di un restyling grafico in arrivo per l’applet Meteo.

Con il Material Theme, spariscono la barra di ricerca squadrata e il Navigation Drawer (il menù di navigazione laterale): la prima che diventa più smussata, mentre il secondo viene sostituito dal nuovo menù accessibile cliccando sull’avatar dell’utente.

Le restanti modifiche sono meno significative e vanno dalla barra dei tab più piccola e “a pillola” al testo con ombre più marcate. Date un’occhiata agli screenshot per scorgere le differenze.

Le tempistiche scelte da Google per revisionare il design della scheda Meteo sono alquanto bizzarre, visto che Android 12 ha appena portato al debutto il nuovo linguaggio di design “Material You“, chiamato a prendere il posto proprio del Material Theme.