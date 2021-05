Sono gli iPhone a dominare le classifiche dei dieci smartphone più venduti al mondo del primo trimestre dell’anno. Stando a quanto emerso da una recente ricerca condotta da Counterpoint Research Global Handset Model Tracker, gli iPhone 12 occupano le prime tre posizioni della classifica dei dieci smartphone più venduti sia in termini di volume che di valore.

Gli iPhone conquistano il mercato nel primo trimestre dell’anno

Nel solo primo trimestre dell’anno, il mercato degli smartphone ha registrato un fatturato di oltre cento miliardi di dollari. A guidare il mercato sono stati i modelli di punta di diversi produttori di smartphone: primo tra tutti, Apple.

Al vertice della classifica dei dieci smartphone che hanno registrato i ricavi più alti nei primi tre mesi dell’anno in corso c’è l’iPhone 12 Pro Max, seguito da iPhone 12 e iPhone 12 Pro. In totale, sono sei gli smartphone di casa Apple a popolare questa classifica, che vede iPhone 11 al quarto posto, iPhone 12 Mini al sesto e iPhone SE 2020 al decimo posto. I dieci smartphone che compongono questa classifica (son presenti anche il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21 Plus 5G e Huawei Mate 40 Pro) hanno registrato circa il 46% dei ricavi totali su base globale.

La classifica dei dieci smartphone più venduti rappresenta ben il 21% del volume globale degli smartphone. Anche in questo caso, iPhone 12, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Pro occupano le prime tre posizioni della classifica, seguiti da iPhone 11, Redmi 9A e Redmi 9. In sesta posizione troviamo il Samsung Galaxy A12, seguito da Redmi Note 9 e Samsung Galaxy A215. Chiude la classifica il Samsung Galaxy A31.

Rispetto alla classifica delle entrate, quella del volume include anche smartphone del segmento economico: Redmi 9A ha riscosso un particolare successo in Cina e in India, mentre il Redmi 9 è stato super richiesto nel mercato del sud-est asiatico. Questi risultati hanno permesso a Xiaomi di mantenere la sua pole position nel mercato di fascia bassa (inferiore ai 150 euro), conquistando ben il 19% del segmento.