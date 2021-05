Il team di Google ha dato il via a un nuovo test lato server con una ristretta cerchia di utenti Android TV con il quale viene messa alla prova una versione dell’app YouTube che può contare su un player multimediale più ricco di funzionalità.

Stando a quanto è possibile apprendere, questa versione aggiornata dell’app YouTube su Android TV non cambia molto per quanto riguarda l’interfaccia principale e introduce delle novità soltanto nel lettore video: in pratica, alla fine della riproduzione di un video, agli utenti vengono presentate una serie di opzioni aggiuntive che in precedenza non erano disponibili nell’applicazione.

Google testa una nuova app YouTube per i dispositivi Android TV

Tra le novità di questa inedita versione dell’app youTube per Android TV vi è l’accesso alla casella di descrizione di un video e, sebbene i link non possano essere cliccati dall’applicazione, gli utenti hanno la possibilità di leggere il testo (che può essere fatto scorrere attraverso il tasto Informazioni).

Inoltre, nella schermata finale sono presenti nuovi contenuti, una sezione generale con i video consigliati, un collegamento rapido ai risultati delle ricerche, gli ultimi caricamenti del canale che ha pubblicato il video appena guardato e le categorie collegate al contenuto riprodotto.

Ecco qualche immagine della nuova app:

Previous Next Fullscreen

A seguire anche un video che ci mostra la nuova interfaccia dell’app YouTube per Android TV in azione (in particolare su un box Dynalink):

Senza dubbio bisogna riconoscere il merito al team del colosso di Mountain View di continuare a lavorare per dare ai vari prodotti offerti dall’azienda un aspetto sempre più moderno e coerente.

Al momento non è chiaro quanto sia diffuso questo test né quando tale nuova versione dell’applicazione sarà messa a disposizione di tutti gli utenti. Per saperne di più, pertanto, non ci resta altro da fare che attendere notizie dal produttore statunitense.

Leggi anche: Android TV 12 Beta è disponibile