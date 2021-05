Giusto due giorni fa abbiamo visto più da vicino i nuovi smartphone Vivo X60 Pro e Vivo Y72 5G, in procinto di arrivare anche nel nostro Paese nelle prossime settimane. Probabilmente vi starete chiedendo quale sarà la politica di Vivo sugli aggiornamenti software, sia per la fascia alta (Vivo X60 Pro) sia per quella media (Vivo X72 5G): lo abbiamo chiesto all’azienda.

Patch di sicurezza e major update: gli aggiornamenti software per gli smartphone Vivo

Vivo X60 Pro è uno smartphone di fascia alta, con display AMOLED da 6,56 pollici, SoC Snapdragon 870, 12-256 GB di memorie e tripla fotocamera posteriore, mentre Vivo X72 5G si piazza nella fascia media con display LCD da 6,58 pollici e SoC MediaTek Dimensity 700: entrambi potrebbero però ricevere un trattamento simile per quanto riguarda gli aggiornamenti.

Abbiamo chiesto alla casa cinese quale sia la politica di aggiornamenti software prevista, sia riguardo i major update sia le patch di sicurezza, ed ecco cosa ci ha risposto:

“Stiamo lavorando in stretta collaborazione con Google e Qualcomm per portare le loro ultime tecnologie sui nostri smartphone. Inoltre, grazie al nostro team di ricerca e sviluppo software dedicato, siamo uno dei primi produttori di smartphone Android al mondo con la risposta più rapida nell’implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza e degli aggiornamenti del sistema operativo Android. Come promemoria, entro i primi due mesi dal nostro lancio di ottobre 2020 abbiamo completato il roll-out di Android 11 su tutti i nostri dispositivi in ​​Europa. Inoltre, come parte del nostro impegno nei confronti dei consumatori, offriremo regolari aggiornamenti del sistema operativo Android e della sicurezza nel corso di tre anni, poiché vogliamo assicurarci che i nostri clienti ricevano un supporto software che sia all’altezza delle loro aspettative e che consenta loro di vivere un’esperienza smartphone premium per un lungo periodo di tempo.“

Vivo aveva annunciato qualche giorno fa di voler offrire tre anni di aggiornamenti Android e di sicurezza per gli ultimi smartphone della serie X.

