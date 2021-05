Samsung Internet Browser è un ottimo browser che troviamo di default sui dispositivi Samsung ma installabile da chiunque abbia un dispositivo Android e si concentra su privacy e personalizzazione. In queste ore ha ricevuto un aggiornamento piuttosto corposo proprio per quanto riguarda la privacy, oltre che il supporto per i font custom. Per certi versi il browser dell’azienda sudcoreana è anche migliore di Chrome, soprattutto per quanto riguarda la capacità di bloccare le pubblicità e la personalizzazione. Ovviamente il grande punto di forza del browser di Google rimane l’integrazione con più piattaforme, fondamentale per un workflow senza compromessi.

La versione stabile arriva quindi alla 14.0.3.5, dopo che queste feature erano già presenti nella versione beta, ora sono arrivate anche sulla versione stabile. Il Security Control Panel di Samsung Internet Browser è stato aggiunto per avere sempre a portata di mano le proprie statistiche riguardanti la privacy. Il pannello infatti è in grado di mostrare quanti tracker e quanta pubblicità è stata bloccata da esso durante la navigazione. Oltre a una mera visualizzazione delle statistiche, il pannello permette di attivare dei toggle per il blocco dei pop-up e dei fastidiosissimi reindirizzamenti infiniti che alle volte si possono incontrare su siti poco rispettosi degli utenti.

Lo Smart Anti Tracking arriva inoltre alla versione 3.0 e usa il machine learning per identificare e rimuovere i tracker dei siti. Quest’ultima versione è anche in grado di pulire i cookie a intervalli predefiniti per siti che tracciano gli utenti tramite diversi reindirizzamenti senza che l’utente compia alcuna azione. A livello estetico infine, il browser della casa sudcoreana ora è in grado di permettere all’utente di selezionare e visualizzare font personalizzati. In pratica, se sul vostro device avete applicato un font custom, Samsung Internet Browser sarà in grado di applicarlo a tutte le pagine che visitate, un dettaglio davvero carino e che migliora sicuramente la coerenza grafica del sistema.

Potete scaricare l’ultima versione stabile di Samsung Internet Browser dal badge di seguito: