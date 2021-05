Un paio di mesi dopo l’ultima volta, si torna a parlare di un fantomatico primo smartphone OnePlus con SoC MediaTek; nel frattempo il produttore cinese ha ufficializzato un nuovo importante arrivo in seno alla dirigenza.

OnePlus con MediaTek: nuovo rumor

Il binomio OnePlus-Qualcomm va avanti senza soluzioni di continuità sin dalla nascita del brand cinese, tanto che ormai viene quasi dato per scontato che ogni nuovo OnePlus sia mosso da un chipset Snapdragon.

A quanto pare, questa certezza potrebbe venire meno nel prossimo futuro: sulla piattaforma Weibo, il leaker Digital Chat Station ha parlato di un presunto nuovo smartphone OnePlus con SoC MediaTek Dimensity 1200 (MT6893), senza purtroppo fornire ulteriori dettagli.

Questo post fa il paio con un precedente rumor che vi avevamo segnalato nel mese di marzo che faceva riferimento proprio al MediaTek Dimensity 1200 quale “cuore” del nuovo OnePlus Nord 2.

Purtroppo in questo nuovo post non si fa menzione di un modello in particolare, tuttavia le specifiche del SoC – processo produttivo a 6 nm, CPU octa-core con un core Cortex-A78 a 3.0 GHz, tre core Cortex-A78 a 2.6 GHz e altri quattro core Cortex A55 a 2.0 GHz, GPU Mali-G77 e core MediaTek APU 3.0 per la gestione della AI – fanno pensare proprio ad uno smartphone di fascia media con prestazioni degne di nota.

OnePlus ha un nuovo dirigente

Messi da parte questi rumor, che per adesso non portano a nulla di veramente concreto, veniamo adesso alla notizia ufficiale: OnePlus ha un nuovo dirigente di spicco con trascorsi importanti.

Nella mattina di oggi, 20 maggio 2021, il fondatore e CEO Pete Lau ha preso la parola su Weibo per annunciare l’ingresso in azienda di Li Kaixin in veste di vicepresidente (Vice President of OnePlus).

Prima di entrare nello staff dirigenziale di OnePlus, Li Kaixin aveva ricoperto incarichi di prestigio e responsabilità in qualità di vicepresidente del reparto vendite di Huawei e HONOR ed Executive Vice President di 360 Mobile.

A dirla tutta, alcuni rumor sostengono che Li Kaixin sia nella dirigenza di OnePlus ormai da tempo e che l’incarico risalga al mese di marzo. Insomma, il produttore avrebbe solo temporeggiato prima di ufficializzarlo.

