In attesa dell’inizio di Amazon Prime Day 2021 con i tanti sconti in arrivo su smartphone, notebook, tablet e smartwatch, Huawei ha in programma due giorni di sconti incredibili per chi è alla ricerca di un nuovo dispositivo hi-tech di alto livello.

Promozione attiva fino al 23 maggio

Se siete alla ricerca di un notebook di alto livello in grado di soddisfare le più disparate esigenze, come ad esempio la didattica a distanza, lo smart working, o semplicemente per un uso casalingo, questa offerte di Huawei è assolutamente da non lasciarsi scappare:

Huawei MateBook D14 con processore Intel Core i5 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, a 549 euro con il codice AHW100 invece di 699 euro. Aggiungendo 49 euro, inoltre, è possibile portarsi a casa anche Huawei Watch Fit.

L’offerta in questione è già attiva e sarà disponibile fino alle ore 23:59 del 23 maggio.

Promozioni attive da oggi fino al 23 maggio

Se, invece, il vostro obiettivo è quello di puntare all’acquisto di altri prodotti Huawei come ad esempio smartwatch, smartphone o tablet, le offerte sottostanti saranno disponibili a partire dalle ore 19:00 di oggi e fino alle ore 23:59 del 23 maggio.

Huawei GT 2 Refined Gold, al prezzo finale di 129,27 euro con il codice AHWW7 invece di 24,90 euro. Aggiungendo 99 euro è possibile acquistare Huawei GT 2 Night Black/Lake Cyan;

con il codice AHWW7 invece di 24,90 euro. Aggiungendo 99 euro è possibile acquistare Huawei GT 2 Night Black/Lake Cyan; Huawei Mate 40 Pro, a 849 euro con il codice AHW50 invece di 1767,89 euro con in regalo Huawei Watch GT 2 Pro + Huawei Freebuds Pro e Huawei Scale 3;

con il codice Huawei Mate Pro WiFi con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, a 399 euro invece di 549,90 euro. Aggiungi 50 euro per M Pencile Package.

In copertina Huawei Mate 4o Pro