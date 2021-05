Nel corso del keynote principale del Google I/O, Google TV ha ricevuto alcune gradite novità ed è ormai uno dei servizi su cui il colosso di Mountain View sta concentrando maggiormente i suoi sforzi e interessi.

Da adesso, infatti, la piattaforma di Google potrà contare su un forum ufficiale di supporto dedicato: Google TV Help Community.

Come accade per altri servizi di Google, quali Android TV e Chromecast, adesso anche gli utenti della nuova piattaforma avranno un luogo in cui porre domande, cercare risoluzione ai propri quesiti e ottenere assistenza da altri membri della community, da “Product Experts” e, occasionalmente, dai “Googlers” stessi.

Lo scopo del nuovo forum, come affermato da Google, sarà quello di concentrarsi sui “Problemi che riguardano specificamente il software di Google TV”.

Quesiti riguardanti i Chromecast con Google TV, invece, verranno trattati sul vecchio forum. Tra i quali: problemi con il casting di contenuti da un dispositivo al proprio Chromecast o criticità generali concernenti i Chromecast stessi.

Il nuovo forum dedicato sarà inoltre un luogo in cui risolvere i problemi riguardanti anche i prodotti di terze parti che hanno Google TV integrato, quali Sony e TCL che entro la fine dell’anno rilasceranno prodotti con il servizio di Google.

