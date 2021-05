Continuiamo a occuparci di Google Pixel 6, ossia la nuova generazione di smartphone del colosso di Mountain View che non è stata lanciata in occasione di Google I/O 2021 ma che, ad ogni modo, in questi giorni è stata al centro di diverse anticipazioni.

Nelle scorse ore, infatti, in Rete si sono diffuse alcune immagini render che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design della variante Pro, caratterizzato da alcune scelte stilistiche che dovrebbero avere le potenzialità per conquistare tanti utenti.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, al momento non si hanno molte certezze sulla serie Google Pixel 6, che arriverà sul mercato con a bordo Android 12 e potrà contare su un comparto fotografico molto curato, come da tradizione per il colosso di Mountain View.

La serie Google Pixel 6 potrebbe avere un’interessante novità

Una delle nuove feature studiate dal team di Google potrebbe essere legata al comparto audio: ci riferiamo ad un’API audio-coupled haptic a cui l’azienda statunitense sta lavorando con l’obiettivo di riuscire a creare degli effetti generati dal motore della vibrazione in accoppiata con le suonerie del device.

Quando Google ha introdotto questa API, ha affermato che può essere utilizzata per creare esperienze di gioco e audio più coinvolgenti e pare che il colosso di Mountain View abbia deciso di puntare su tale ultimo aspetto.

Ecco un paio di esempi di questa soluzione sfruttata con la musica:

Difficilmente il colosso di Mountain View si spingerà fino a tanto ma con molta probabilità sfrutterà la nuova API per le suonerie pre-installate negli smartphone della serie Google Pixel 6, migliorando così anche il funzionamento e la sensibilità della vibrazione.

Resta da capire se questa nuova feature possa poi essere portata da Google anche su altri smartphone attraverso l’aggiornamento ad Android 12 o se, al contrario, rimarrà un’esclusiva dei suoi telefoni di ultima generazione. Staremo a vedere.