Google Messaggi è una delle app migliori del gigante statunitense che offre, oltre alle conversazioni tramite SMS e MMS, anche la messaggistica RCS, dotata ormai anche di crittografia end-to-end. Le chat tramite RCS permettono di condividere una moltitudine di contenuti multimediali quali GIF, sticker e le classiche emoji, oltre che la localizzazione, le immagini e i contatti. Google ha voluto ridisegnare i menù che permettono la condivisione di questi contenuti, migliorando l’usabilità della sua app.

Prima di questo aggiornamento, i metodi per la selezione di contenuti erano tre. In particolare, la faccina sorridente permetteva soltanto di inserire le emoji mentre ora ha integrato altri due tab con GIF e sticker e una barra di ricerca superiore. Questo cambiamento prende due piccioni con una fava, rendendo più agevole la scelta di contenuti multimediali simili come emoji, sticker e GIF mentre semplifica notevolmente il menù che viene mostrato facendo tap sul “+” a sinistra della barra di inserzione testo.

Previous Next Fullscreen

Questo menù ovviamente perdendo la scelta di GIF e sticker rende più accessibili le altre opzioni. La terza selezione, ovvero quella dedicata alle immagini rimane così com’era. Un piccolo cambiamento grafico ha coinvolto anche le opzioni dell’integrazione con Assistant, che ora mostra icone più rilevanti rispetto all’opzione offerta, ad esempio una forchetta e un coltello vengono visualizzate per la voce “Ristoranti”. Questo nuovo tipo di selezione riprende molto da vicino quella che ormai è utilizzabile da tempo su Gboard.

Se volete provare anche voi questo miglioramento sull’app Google Messaggi, dovete aver installato la versione 8.0, scaricabile dal Play Store tramite il badge di seguito: