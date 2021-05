Durante l’evento Google I/O 2021 il colosso di Mountain View ha mostrato una infinità di novità che andranno a cambiare il modo in cui utilizziamo alcune app e servizi, ma il grosso dell’attenzione era ovviamente rivolto ad Android 12. La nuova major release dell’OS di Google, già da qualche giorno disponibile in forma di beta pubblica, non contiene però tutte le novità che gli executive di Big G ci hanno mostrato dal vivo sul palco della Google I/O 2021.

La dashboard arriverà solo con la beta 2

Tra le mancanze registrate all’interno della prima beta pubblica troviamo anche quella relativa alla nuova dashboard sulla privacy, come abbiamo anche sottolineato nel video sottostante in cui abbiamo visto tutte le novità di Material You. L’azienda ci svela che saranno presto disponibili per gli sviluppatori e gli utenti smanettoni solo a partire dalla beta 2 di Android 12, il cui rilascio dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane.

Una volta disponibile, la dashboard sarà facilmente accessibile tramite il pannello delle Impostazioni generali del proprio smartphone, così da offrire una “visualizzazione chiara e semplice della sequenza temporale degli accessi alla posizione, al microfono e alla fotocamera durante le ultime 24 ore“.

Una delle più importanti novità relativa a questa funzione è il nuovo indicatore in alto a destra ogniqualvolta un’app abbia ottenuto accesso alla fotocamera o al microfono del proprio smartphone, un po’ come avviene già adesso su iOS 14 rispettivamente con i puntini di colore verde o arancione. In questo caso, come possiamo osservare nella GIF soprastante, le icone dei due sensori vengono mostrate nell’angolo superiore destro della UI e, volendo, l’utente può immediatamente revocarne l’accesso tramite i due nuovi toggle rapidi disponibili nel menu dei Quick Toggle di Android 12.

“Se un’app con autorizzazioni tenta di accedere al microfono o alla fotocamera ma l’utente ha i sensori disattivati, il sistema visualizzerà un messaggio per informare l’utente che deve riattivare i sensori per utilizzare le funzionalità dell’app“.

