Lo scorso mese lo staff di DxOMark ha messo alla prova il comparto fotografico posteriore di Xiaomi Mi 11 5G e qualche settimana dopo si è occupato anche di quello frontale: adesso è arrivato il momento di scoprire come lo smartphone di fascia alta del colosso cinese si comporti per quanto riguarda l’aspetto audio.

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone premium, forte di una dotazione hardware che non teme confronti e che può fare affidamento su un display AMOLED da 6,81 pollici con risoluzione WQHD+ (con refresh rate a 120 Hz), un processore Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata e, per quanto riguarda l’audio, altoparlanti stereo con tecnologia Harman Kardon.

DxOMArk mette alla prova l’audio di Xiaomi Mi 11 5G

Xiaomi Mi 11 5G, che presenta un doppio altoparlante con audio by Harman Kardon e una porta USB Type-C per gli auricolari, nei test di DxOMark è riuscito a fare registrare 69 punti in riproduzione e 63 punti in registrazione.

Il risultato complessivo di Xiaomi Mi 11 5G è di 68 punti, grazie al quale raggiunge nella classifica di DxOMark smartphone del calibro di Google Pixel 5 e Pixel 4, OnePlus 8 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (sia Exynos che Snapdragon), ponendosi alle spalle di ASUS ROG Phone 2 e Samsung Galaxy S20 Ultra (69 punti) e superando OnePlus 8 Pro (67 punti).

Tra gli aspetti che hanno positivamente colpito i tester vi sono la precisione dei bassi, i pochi artefatti e l’ampiezza del suono in riproduzione e la sonorità e il bilanciamento dei toni in fase di registrazione.

A non convincere i tester, invece, sono stati il volume minimo troppo basso e la perdita di chiarezza a basso volume in riproduzione e il suono leggermente attutito e gli artefatti in fase di registrazione.

Potete trovare i test completi di DxOMark seguendo questo link.

