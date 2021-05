Vodafone GigaNetwork 5G a maggio: copertura, velocità e smartphone supportati

A quasi un mese esatto dall’ultima volta, torniamo a fare il punto della situazione in merito alla Vodafone GigaNetwork 5G, con particolare riferimento alla copertura del territorio nazionale, alle prestazioni velocistiche della rete 5G e ai dispositivi che permettono di sfruttarla a dovere.

5G Vodafone: città coperte a maggio 2021

Vi avevamo già parlato dell’ingresso di 20 nuove città nella lista di quelle munite di copertura 5G di Vodafone, che avevano portato il conteggio totale a 25. L’elenco delle città italiane attualmente coperte riportato sul sito dell’operatore comprende: Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria.

Anche se la relativa indicazione specifica è stata rimossa, in precedenza Vodafone riportava altresì la copertura di 28 comuni dell’area metropolitana di Milano, ovvero aree di Assago, Bollate, Bresso, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Melegnano, Novate Milanese, Opera, Parabiago, Pessano con Bornago, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Solaro e Trezzano sul Naviglio.

È bene precisare che la presenza delle città in questi elenchi non implica una copertura dell’intero territorio di riferimento, tanto che la stessa Vodafone, nella pagina del sito ufficiale dedicata alla GigaNetwork 5G, ci tiene a sottolineare come “La copertura outdoor 5G della popolazione delle città è al 90% nelle città di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo, Bari, sulle restanti città invece al 70%“.

In ogni caso, l’obiettivo dichiarato di Vodafone era quello di coprire 100 città entro il 2021, pertanto nei prossimi mesi dovrebbero esserci grosse novità.

Velocità della Vodafone GigaNetwork 5G

Per quanto riguarda le prestazioni della Vodafone GigaNetwork 5G in termini di velocità, va detto che l’operatore non sbandiera numeri, limitandosi a dichiarare che “Con il 5G puoi navigare 5 volte più veloce rispetto alla tecnologia 4G come verificato dal test di Umlaut“.

Allo stesso modo, l’operatore riporta che “Da un test condotto dalla società tedesca Umlaut emerge che i clienti Vodafone con device 5G hanno una velocità di download media più alta dei competitor nelle città di Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna“. Per i più curiosi, il test in questione è disponibile a questo link.

Per completezza, va detto che dei numeri concreti sono comunque reperibili spulciando il sito di Vodafone: è sufficiente recarsi nella sezione Trasparenza tariffaria, alla voce Offerte Privati e poi Offerte Mobile, per trovare i prospetti informativi di tutte le offerte, incluse quelle 5G. Ebbene queste ultime riportano velocità fino a 2 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload.

Come sfruttare il 5G Vodafone

Il sito dell’operatore contiene poi le informazioni necessarie per navigare in 5G. I requisiti richiesti sono quattro:

un’offerta abilitata al 5G. un dispositivo abilitato al 5G. una SIM da almeno 128K. Per verificare la compatibilità della propria SIM è possibile chiedere a TOBi, entrare nell’area Fai da Te o su app “My Vodafone > MENU’ > Account e preferenze > SIM e PUK > SIM“. essere in una zona coperta dal 5G Vodafone.

Il sito di Vodafone riporta anche la lista degli smartphone utilizzabili per navigare in 5G, che comprende: Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note10+ 5G, Samsung Galaxy A90 5G, HUAWEI P40 5G, HUAWEI P40 Pro 5G, HUAWEI Mate20 X 5G, Xiaomi Mi 10 5G, Motorola G 5G Plus, Oppo Find X2 Pro 5G, Oppo Find X2 Lite 5G e TCL 10 5G, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Samsung ZFold 2 5G, Samsung Z Flip 5G, Samsung Note 20 Ultra 5G, Huawe Mate40 Pro 5G, Samsung Note 20 5G, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Samsung Galaxy A51 5G, Samsung A42 5G, Xiaomi Mi 10T lite 5G, Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, TCL 20 5G, Samsung S21 5G, Samsung S21+ 5G e Samsung S21 Ultra 5G.

Naturalmente questi sono solo i modelli per i quali Vodafone attesta il corretto funzionamento in 5G, non è escluso che possiate usarne anche altri.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.