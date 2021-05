Se siete alla ricerca di una smart TV di fascia alta Sony potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: sul sito del produttore nipponico, infatti, sono apparse le serie Sony X93J e X94J, che possono contare tra le altre cose su Google TV.

I modelli disponibili prevedono 4 “misure” (50 pollici, 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici) e possono contare su uno schermo LCD Ultra HD con tecnologia Full LED Array e supporto HDR.

Le feature delle nuove serie Sony con Google TV

Il punto di forza delle nuove TV di SONY è rappresentato dal Cognitive Processor XR, una tecnologia che a dire del produttore è in grado di simulare la modalità di visione e ascolto umano, offrendo una nuova esperienza totalmente immersiva.

Tra le principali feature di Sony X93J e X94J troviamo varie tecnologie studiate per migliorare la qualità dell’immagine (come XR Picture, XR Colour, XR Triluminos Pro, XR HDR Remaster, XR Contrast Booster 5, XR Contrast, XR Clarity, Smoothing 4K XR, Super Resolution 4K XR, XR Motion e XR Motion Clarity), il supporto alla riproduzione 4K a 120 fps, il supporto Surround XR e Acoustic Multi-Audio, l’interfaccia Google TV, il supporto alla ricerca vocale e la possibilità di sfruttare le potenzialità offerte da Google Assistant.

Le nuove TV di Sony supportano anche Amazon Alexa, garantendo così agli utenti un’esperienza completa e sono compatibili con Apple AirPlay e Apple HomeKit.

Tra le altre feature di queste serie troviamo gli standard Dolby Vision e Dolby Atmos, la certificazione IMAX Enhanced, la tecnologia Acoustic Auto Calibration, lo standard Netflix Calibrated Mode, un sensore di luminosità per adeguare la visione dei contenuti alle condizioni ambientali, la possibilità di scegliere tra due posizioni per i piedi di supporto della TV e un Google Chromecast integrato.

Potete trovare le schede tecniche integrali sul sito del produttore nipponico seguendo questo link.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Sony per scoprire quando le nuove smart TV saranno disponibili in Italia e a quale prezzo.

Leggi anche: migliori smart TV di giugno