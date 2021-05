Dal Vietnam arriva la notizia del lancio di Samsung Galaxy S20 FE LTE con processore Qualcomm Snapdragon 865, smartphone che è apparso sul sito ufficiale del produttore con i dettagli relativi al suo prezzo di vendita.

Ricordiamo che all’inizio di questo mese tale device è sbarcato anche nel nostro Paese ma a un prezzo decisamente più alto: se in Italia viene venduto a 669 euro (ovviamente secondo listino), in Vietnam il suo prezzo è pari, al cambio, a circa 550 euro nella versione con 256 GB di memoria integrata.

Lanciato in Cina Samsung Galaxy F52 5G

Dalla Cina, invece, arriva la notizia del lancio di un nuovo modello di fascia media: stiamo parlando di Samsung Galaxy F52 5G, device che sarà venduto a 1.999 yuan (pari, al cambio, a circa 250 euro).

Tra le sue principali feature troviamo un display TFT LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.408 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 750G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata (espandibile via MicroSD), un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato, il supporto 5G, una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W) e Android 11 con Samsung One UI 3.1.

Il comparto fotografico presenta un sensore frontale da 16 megapixel e una quadrupla fotocamera sul retro (con sensore primario da 64 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel, di profondità da 2 megapixel e macro da 2 megapixel).

Samsung lancia Boost e potenzia Galaxy S21

Nel Regno Unito il colosso coreano ha lanciato Samsung Boost, un nuovo pacchetto di servizi premium che, a dire del produttore, ha un valore di oltre 250 sterline e che sarà messo a disposizione gratuita di chi possiede uno dei modelli della serie Samsung Galaxy S21 (sià i già possessori che quelli che compreranno il telefono entro il 31 ottobre 2021).

Si tratta di una soluzione studiata per integrare i servizi Samsung esistenti, come Samsung Health, Samsung Pay e SmartThings con altri che vengono forniti da aziende terze (come Google e Adobe).

Samsung Boost include:

2 mesi di accesso gratuito ad Adobe Spark Post e Adobe Photoshop Lightroom

3 mesi di accesso ad Antstream Arcade, Fiit, Google Play Pass e Readly

4 mesi di Deezer HiFi e YouTube Premium

6 mesi di Calm Premium

600 punti Google Play Points che possono essere utilizzati per acquisti in-app o credito Google Play

Una volta scaduti i periodi di accesso gratuito, gli utenti potranno decidere se prolungarli, pagando i relativi costi di abbonamento.

Non vi sono informazioni sulla possibilità che Samsung proponga tale iniziativa anche in altri mercati.