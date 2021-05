Fra una settimana esatta OPPO terrà un evento in Cina in cui presenterà gli smartphone OPPO Reno6, OPPO Reno6 Pro e OPPO Reno6 Pro+ ma, come sempre più spesso capita, una svista da parte di alcuni venditori cinesi (Suning e JD.com) ci dà modo di scoprire in anticipo i render ufficiali di tutti gli smartphone.

Ecco il design della serie OPPO Reno6

I render svelano le colorazioni Summer Hurami, Galaxy Dream e Night Sea per i modelli OPPO Reno6 e Reno6 Pro, mentre il modello OPPO Reno6 Pro+ è invece atteso con le colorazioni Summer Hurami e Moon Sea. Colorazioni a parte, Reno6 e Reno6 Pro condividono lo stesso design per quanto riguarda la porzione posteriore con un’isola squadrata per la fotocamera principale, mentre per la sezione frontale troveremo un pannello flat per il modello Reno6 e un pannello con gli angoli curvi per Reno6 Pro. Venendo invece alla variante “premium”, OPPO Reno6 Pro+ è atteso con un pannello curvo e quattro fotocamere sul retro.

Specifiche hardware

Gli ultimi rumor sulla scheda tecnica dei tre smartphone parlano di un display AMOLED da 6,43 pollici per il modello OPPO Reno6, mentre le varianti OPPO Reno6 Pro e Reno6 Pro+ dovrebbero montarlo da 6,55 pollici, sempre con tecnologia AMOLED. Per quanto riguarda la risoluzione dei display e il refresh rate, si parla di 90 Hz di refresh rate e risoluzione Full HD+ per tutti.

Passando alla componente hardware, ognuno degli smartphone è atteso con un SoC differente: MediaTek Dimensity 900 per OPPO Reno6, MediaTek Dimensity 1200 per OPPO Reno6 Pro e Qualcomm Snapdragon 870 per OPPO Reno6 Pro+. Venendo poi alla componente fotografica, il sistema principale di OPPO Reno6 è atteso con tre sensori di cui uno da 32 MP; per OPPO Reno6 Pro e Reno6 Pro+, invece, si vocifera un sistema con quattro fotocamere posteriori.

Infine, i rumor parlano di una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W per tutti e tre gli smartphone OPPO.

