Huawei ha finalmente programmato un evento per presentare il suo sistema operativo HarmonyOS. Un noto informatore ha appena fatto trapelare il poster promozionale relativo al prossimo evento di lancio che si terrà il 2 giugno, confermando le precedenti indiscrezioni.

L’evento è intitolato “Il sistema operativo Hongmeng e la conferenza sul lancio di nuovi prodotti di Huawei” e si terrà alle 20:00, ora della Cina, pertanto potrebbe essere una conferenza di lancio globale, tuttavia non abbiamo ancora conferme.

Huawei sta conducendo continui beta test di HarmonyOS e a partire da ora le serie Huawei Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2, MatePad Pro, Nova 6, Nova 7, Nova 8 e altri importanti smartphone sono diventati parte del programma beta per sviluppatori HarmonyOS 2.0.

HarmonyOS verrà lanciato il 2 giugno con Huawei Watch 3 e MatePad Pro 2

Sembra dunque tutto pronto per il lancio pubblico di HarmonyOS, tuttavia l’evento non sarà dedicato solo al sistema operativo sviluppato internamente, in quanto il colosso cinese lancerà anche i nuovi tablet Huawei MatePad Pro 2 e lo smartwatch Huawei Watch 3 all’evento del 2 giugno. Questi dispositivi eseguiranno HarmonyOS, anziché EMUI 11.

