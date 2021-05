Con l’avvicinarsi al lancio della serie Pixel 6 di Google, aumentano anche le informazioni che vengono rilevate a riguardo. Quest’anno, oltre al tanto atteso Google Pixel 6, l’attenzione è anche particolarmente rivolta a un presunto Pixel 6 Pro e le ultime notizie emerse in Rete riguardano proprio quest’ultimo.

Un sensore Sony per i nuovi Google Pixel 6?

Stando a quanto riferito da @heyitsyoges su Twitter, la fotocamera di Google Pixel 6 Pro potrebbe includere un sensore Sony, probabilmente da 50 MP. Gli faranno compagnia un obiettivo periscopio da 8 MP con zoom ottimo 5X, un obiettivo ultra-grandangolare e un sensore per la correzione del colore.

Il leaker ha, inoltre, riferito che questa sarebbe la configurazione definitiva e che Google avvierà la produzione di massa del suo Pixel 6 Pro verso la fine del mese di agosto.

Ora, consigliamo di prendere queste informazioni un po’ con le pinze in quanto, anzitutto, Google non ha ancora confermato nulla di quanto trapelato sul Web, e in secondo luogo perché l’informatore in questione non è considerato essere molto affidabile. Molti dei suoi leak si sono poi rivelati non veritieri e questo potrebbe essere un ulteriore caso del genere.

Una fonte assai più affidabile, ovvero Max Weinbach, ha invece confermato che Google Pixel 6 Pro includerà un sensore che nessun smartphone della famiglia ha mai visto prima (Google, infatti, ha utilizzato lo stesso sensore dal Pixel 2). Il nuovo sensore sarà – molto probabilmente – presente su entrambi i nuovi smartphone Google della serie Pixel 6.

Al momento non si ha ancora una data di lancio dei nuovi smartphone, ma ciò potrebbe accadere nel mese di settembre o in quello di ottobre.