Harry Potter Fan Club è l’applicazione ufficiale del Wizarding World che permette agli appassionati del magico mondo ideato dalla scrittrice J.K. Rowling di intrattenersi attraverso giochi, quiz, curiosità ed esperienze in realtà aumentata.

L’app offre la possibilità di partecipare alla cerimonia ufficiale dello smistamento di Hogwarts in AR e di indossare il cappello parlante, rispondere a 8 domande misteriose e scoprire la propria casa di Hogwarts, il Patronus, la bacchetta magica e l’animale domestico di Hogwarts e di portarli ovunque.

Harry Potter Fan Club approda sul Play Store

L’applicazione è piena di contenuti ed esperienze esclusive, curiosità, puzzle e rompicapo interattivi e pullula di codici segreti scansionabili nascosti dappertutto nel mondo magico, nelle confezioni di alcuni prodotti ufficiali, ecc.

L’offerta include anche l’accesso al Wizarding Weekly, la fanzine esclusiva che ogni mercoledì propone nuovi quiz e offre l’opportunità di partecipare a sondaggi, leggere le ultime curiosità, guardare video e molto altro.

Harry Potter Fan Club è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a fotocamera, telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.