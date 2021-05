Lo scorso anno Samsung tingeva di oro il modello Samsung Galaxy S20+ in onore delle olimpiadi di Tokyo 2020 ma, come ben sappiamo, per colpa del Covid-19, il Comitato Internazionale Olimpico (CIO) aveva pensato bene di rinviare il tutto all’anno successivo per questione sanitarie. A distanza di un anno e con l’alta probabilità che le olimpiadi di Tokyo 2021 si faranno, Samsung torna sui suoi passi e svela il modello Samsung Galaxy S21 Olympic Games Edition.

Lo stesso smartphone, ma più bello

Invece di abbracciare una colorazione completamente in oro come per il modello dell’anno scorso, in questo caso la palette generale è blu con un piccolo inserto dorato a livello dell’isola delle fotocamere posteriori, com’è possibile osservare nella foto sottostante. Oltre al brand “Galaxy” e al logo NTT DoCoMo, l’operatore telefonico esclusivo che ha stretto una partnership con il colosso sudcoreano, nella porzione inferiore dello smartphone troviamo anche i cinque cerchi olimpici.

La versione speciale è costituita inoltre da wallpaper e temi di sistema espressamente realizzati in onore delle olimpiadi di Tokyo 2021, mentre durante la fase di accensione è stata aggiunta una simpatica animazione che riprende quella dei giochi olimpici di Tokyo. Design a parte, il modello Samsung Galaxy S21 Olympic Games Edition è in un tutto e per tutto identico alla versione Samsung Galaxy S21, di cui potete trovare tutte le informazioni nella recensione video e nell’articolo sottostanti.

