Oltre alle tante novità di Android 12, sembra che in queste ore stiano spuntando alcune chicche non apertamente annunciate da parte di Google durante l’evento di ieri sera. Una di queste riguarda Nearby Share, o “Condivisione nelle vicinanze”, la funzione che consente di condividere rapidamente file con altri dispositivi Android.

Nearby Share può avvisarci quando qualcuno prova a condividere

Nearby Share è una funzione per Android e Chrome OS lanciata la scorsa estate che permette la condivisione di ogni tipo di contenuto, dalle immagini ai file audio, dai link ai post dei social network, attraverso Bluetooth e Wi-Fi peer-to-peer. In queste ore è spuntata una nuova opzione all’interno del menu dedicato: si tratta di “Mostra notifica“, che sfrutta la scansione Bluetooth per inviare una notifica quando qualcuno desidera condividere contenuti, anche se la funzione di condivisione nelle vicinanze non è attiva.

Lasciandola disattivata risulta impossibile sapere se qualcuno sta provando a condividere un file con noi quando la Condivisione nelle vicinanze non risulta attivata. Insomma, si tratta di una novità piuttosto utile per coloro che preferiscono non mantenere sempre su “on” Nearby Share sul proprio smartphone Android.

Questo piccolo cambiamento non è stato annunciato da Google durante l’evento di ieri, ma sta iniziando a diffondersi su diversi dispositivi del robottino. A voi è arrivata questa novità per la Condivisione nelle vicinanze?