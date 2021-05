Android 12 inizia a farsi vedere per come sarà realmente grazie alla prima beta diffusa ieri in apertura di Google I/O, e alle novità che abbiamo scoperto in serata se ne aggiunge una riguardante l’installazione delle app dal Play Store. Andiamo a scoprire di che si tratta.

Installazioni delle app in sospeso nella home screen

Non sappiamo con certezza se si tratti di una novità di Android 12, del Google Play Store o del Pixel Launcher (o di tutti e tre insieme), ma sembra proprio che Big G stia provando a mostrare su alcuni smartphone le icone delle applicazioni con installazione in sospeso. Come possiamo vedere nello screen qui di seguito, il launcher mostra le app che si stanno installando, con una barra dei progressi per il download e l’etichetta “Pending” su eventuali altre applicazioni in sospeso: una piccola ma gradita novità.

Per ora si tratta solo di un test, visto che non è possibile riprodurre questa novità su tutti gli smartphone a parità di versione di Android e delle app Google Play Store e Pixel Launcher. L’avete notata anche voi? Non avete resistito e avete già installato la prima beta di Android 12? Fatecelo sapere nel solito box qui sotto.

