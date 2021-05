Uno studio di qualche giorno di OpenSignal ha dimostrato che Vodafone è l’operatore telefonico che soddisfa di più gli utenti italiani, ma evidentemente questo non basta per frenare il lento ma costante peggioramento dei dati relativi al numero di clienti nel segmento mobile.

Cala Vodafone ma cresce ho. Mobile

Infatti, con dati alla mano relativi al Q1 2021, scopriamo che l’operatore rosso è scelto da 18.318 milioni di utenti al terzo trimestre del 2021, in leggero calo rispetto ai 18.527 milioni registrati invece nello stesso periodo dell’anno scorso. Se da un lato calano i clienti mobile, dall’altro il mondo della telefonia fissa raggiunge quasi i 3 milioni di clienti (2.994 per la precisione) contro i 2.969 del precedente trimestre.

I dati altalenanti dell’operatore telefonico sono però rinvigoriti dagli ottimi risultati relativi a ho. Mobile, operatore virtuale (MVNO) che si basa sulla infrastruttura di Vodafone. Durante il Q1 2021, infatti, sono 2.5 milioni i clienti dell’operatore virtuale. I dati relativi ai ricavi registrati in Italia mostrano ancora una volta una contrazione piuttosto importante, in questo caso pari a -7,5%. Nello specifico, i ricavi provenienti dai servizi si sono attestati a 4.458 miliardo di euro, un calo dovuto all’incredibile competizione in ambito mobile e alla riduzione del traffico roaming.

