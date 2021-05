Dalla giornata di ieri e fino al 31 maggio 2021, come viene pubblicato in rete, Vodafone annuncia interessanti promozioni per tutti i nuovi clienti che scelgono di attivare una delle offerte Giga Speed in abbonamento. Infatti, chi sceglie una tra le due promozioni descritte qui in basso, può vedersi rimosso il costo di attivazione della stessa, ma solo se procede all’attivazione presso uno dei negozi fisici aderenti all’iniziativa – purtroppo la promozione non è altrettanto valida tramite l’attivazione online.

Offerte in abbonamento senza costi di attivazione

Gli utenti interessati possono decidere se attivare Vodafone Giga Speed Plus 50 oppure Vodafone Giga Speed Plus 100, di cui i dettagli:

Vodafone Giga Speed Plus 50 offre 50 GB di navigazione al mese, senza costo di attivazione, al prezzo di 11,99 euro per 24 mesi;

per 24 mesi; Vodafone Giga Speed Plus 100 offre invece 100 GB di navigazione al mese, senza costo di attivazione, al prezzo di 19,99 euro per 24 mesi.

Gli utenti interessati ad una delle due offerte possono abbinare anche la formula con il modem Vodafone Mobile Wi-Fi al costo di 1 euro in più al mese per 24 mesi (valido per Vodafone Giga Speed Plus 50), oppure 1 euro una tantum invece se si sceglie il piano di abbonamento Vodafone Giga Speed Plus 100.

Ricordiamo, infine, che in caso di recesso anticipato del modem Vodafone Mobile Wi-Fi è previsto il pagamento di tutte le rate residue a cui si aggiunge anche un corrispettivo di 50 euro per il recesso anticipato.

