Da qualche giorno a questa parte la famiglia Samsung Galaxy Book è sbarcata ufficialmente in Italia, ed in queste ore Unieuro e MediaWorld annunciano una importante iniziativa che permette di ottenere in omaggio alcuni tablet di fascia media.

Tablet Samsung di qualità in omaggio

Dal 17 al 20 maggio 2021, infatti, in tutti i negozi fisici delle due importanti catene di elettronica, acquistando Samsung Galaxy Book, Samsung Galaxy Book Pro e Samsung Galaxy Book Pro 360, ogni utente si vede offrire in omaggio un tablet Samsung.

Scopriamo l’iniziativa di Unieuro e MediaWorld:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi in omaggio acquistando Samsung Galaxy Book Pro o Samsung Galaxy Book Pro 360;

in omaggio acquistando Samsung Galaxy Book Pro o Samsung Galaxy Book Pro 360; Samsung Galaxy Tab A7 WiFi in omaggio acquistando Samsung Galaxy Book.

Samsung Galaxy Book è un computer potente, silenzioso e leggero, mentre i modelli Samsung Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 rappresentano la perfetta intersezione tra il mondo mobile e quello dei computer grazie alla grande autonomia e alla possibilità di restare sempre connessi ad Internet grazie alla connettività 5G.

