Poche ore fa Samsung mostrava al mondo alcuni concept su dispositivi in grado di stravolgere il modo in cui utilizzare smartphone, tablet e notebook. Dopo mesi di rumor, leak e brevetti che ci hanno dato modo di definire i contorni su alcuni dei dispositivi più interessanti a cui il colosso sudcoreano abbia lavorato in questi ultimi anni, la stessa azienda ce li ha mostrati in tutto il loro splendore in alcune immagini che trovate nel link ad inizio news.

Dispositivi provenienti dal futuro

Quest’oggi, però, per rendere il tutto ancora più tangibile e realistico, l’account YouTube di Samsung Display ha pubblicato un breve video in cui questi dispositivi vengono calati nella vita di tutti i giorni. Si parte con il prodotto più interessante fra tutti: lo smartphone con display a fisarmonica (o a Z). Il concept svela come è facile gestire più applicazioni in multitasking grazie all’ampio display da 7,2 pollici, dove ogni app può idealmente occupare ognuno dei display così da massimizzare l’esperienza utente.

Il tablet da 17 pollici trova collocazione in alcuni campi di utilizzo piuttosto circoscritti, come ad esempio in ufficio mentre si lavora a quattro mani con i colleghi, oppure a casa, come “display secondario”, su cui continuare a lavorare o per la fruizione di contenuti multimediali. Infine, il notebook con fotocamera sotto il display fa una rapida comparsa in un prodotto munito di pannello edge-to-edge, quasi senza cornici.

Per quanto il video di Samsung sia una timida anticipazione di cosa sarebbero in grado di fare questi tre dispositivi, è chiaro che la mission del colosso sudcoreano lo porterà sempre a studiare e realizzare quei prodotti di cui ancora non sappiamo di avere bisogno.